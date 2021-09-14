خلافات حول إدارة مطار كابول وأمنه وطالبان:ليكن قلب أمريكا كبيراً

2021/09/14 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول‭- ‬جنيف‭ ‬–‭ ‬الدوحة‭ -‬الزمان‭ ‬ شكرت‭ ‬طالبان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬تعهدات‭ ‬بمئات‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الطارئة‭ ‬لأفغانستان،‭ ‬وحضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬‮«‬تعاطف‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعاملاتها‭ ‬المستقبلية‭. ‬ودعتها‭ ‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬قلبها‭ ‬كبيرا‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬دولة‭ ‬كبيرة‭.‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقتة‭ ‬أمير‭ ‬خان‭ ‬متقي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬ستنفق‭ ‬أموال‭ ‬المانحين‭ ‬بحكمة‭ […]

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