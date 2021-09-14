’وزير الصدر’ يتطرق إلى ’الأعمال الوقحة’ ويطلب من أنصار التيار الالتزام بأربع قضايا

2021/09/14 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر"، أنصار التيار الصدري، الثلاثاء، إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية لتحقيق الاصلاح والقضاء على الفساد.

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وقال وزير الصدر في تدوينة، تابعها "ناس"، (14 أيلول 2021)، إنه "بعد أن انكشفت أعمالهم الوقحة من حرق المستشفيات ومحطات الكهرباء وما شاكل ذلك بسبب (الانسحاب من الانتخابات) سابقاً".

وأضاف "عاودوا الكَرة بعد عودتنا الى العملية الديمقراطية ولكن بثوب آخر..



فلقد أزعجهم رجوع (الاصلاح) الى الانتخابات وأكثر ما يقلقهم هو انتصار الاصلاح فيها كما هو المتوقع وخصوصاً بعد افلاسهم واندثار شعبيتهم".

وتابع، "كل ذلك لأنهم يخافون نتائج الاصلاح ولا يريدون الإيمان به والإذعان له..



فلا وجود لهم إذا ما استحكم الإصلاح واندثار الفساد".

وأردف، "نعم عادوا بثوب آخر ليزعزعوا ثبات عشاق الاصلاح..



لكن هيهات فهم قد تربّوا على الاصلاح والصلاح ونهلوا من مراجعهم وقياداتهم الذين كانوا ولا زالوا مدرسة عريقة للاصلاح".

وقال وزير الصدر "وكأني بمثل هؤلاء بعد إذ سينتصر الاصلاح..



سينطبق عليهم قول الله تعالى: {وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى‏ شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ} هم العدوّ فاحذروهم ولا تتماشىا مع مؤامراتهم فالقوم يريدون بكم السوء"، مضيفاً أنه "ونحن أيّها الأحبة نأمل منكم الحكمة والهدوء والروية والطاعة".

وبين "فوالله لن يمحو (اصلاحنا) فما رأيهم إلاّ فند..



وما أيامهم إلاّ عدد..



وما جمعهم إلاّ بدد، فكونوا أيها الأحبة على قدر المسؤولية ولا سيما إنكم عاهدتم قائدكم على المسير معه نحو الاصلاح فلا يستفزنكم القوم..



وأنتم خير القوم وخير الناصر للوطن ولآل الصدر..



فجزاكم الله خير الجزاء".

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