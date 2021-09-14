"خلال عام أو اثنين".. تحذير أميركي من هجمات مستقبلية لتنظيم "القاعدة"

2021/09/14 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول في الاستخبارات الأميركية، الثلاثاء، من أن تنظيم "القاعدة" قد يستطيع تهديد الأراضي الأميركية من أفغانستان في غضون "عام أو عامين"

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