انفجارات في منطقة البوكمال بين العراق وسوريا

2021/09/14 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بوقوع انفجارات عنيفة في منطقة ‏البوكمال على جهة محافظة الانبار بين العراق وسوريا‎.‎

وقال المصدر لـNRT‏ عربية اليوم (14 ايلول 2021)، إن ‏‏"انفجارات عنيفة نتيجة قصف طيران، هزت منطقة البوكمال في ‏سوريا على حدود العراق من جهة محافظة الأنبار‎".‎

يتبع..‏

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