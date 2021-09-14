إحباط تهريب 200 سحلية من ذوات 'الذيل المدرع' إلى مصر

2021/09/14 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة منطقة أرض الصومال، الثلاثاء، القاء القبض على رجل في المطار أثناء محاولته تهريب 200 سحلية إلى مصر.

وذكرت الشرطة وسلطات الحياة البرية في المنطقة، اليوم (14 ايلول 2021)، أنه لم يتضح بعد لماذا حاول المشتبه به تصدير تلك الزواحف بشكل غير قانوني.

وذكر مسؤول اتصالات بشرطة أرض الصومال "جيلي حسن: ان "من غير القانوني تصدير الحياة البرية في أرض الصومال لأنها (يمكن) أن تنقرض".

وقالت الشرطة إن الاعتقال تم في مطار إيجال في هرجيسة عاصمة المنطقة وان وزارة البيئة تسلمت الزواحف التي كانت ملفوفة بملابس ومخبأة في أكياس.

وبدا أن السحالي من نوع أجاما ذات الذيل المدرع، والتي يمكن أن تباع الواحدة منها مقابل 500 دولار على مواقع الحيوانات الأليفة، لكن المسؤولين لم يتمكنوا إلا من تأكيد اسمها الصومالي.

وقال مسؤولون في أرض الصومال إن عمليات ضبط سابقة للاتجار غير المشروع بالحياة البرية شملت طيورا، مضيفين أن هذه هي أول قضية تتعلق بالزواحف.

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