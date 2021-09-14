السودان يحتج على بيانات إثيوبية بشأن سد النهضة

2021/09/14 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقدم السودان احتجاجه لإثيوبيا بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، بشأن بيانات فنية وصفها بـ"الخاطئة".وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان، إن الوزير ياسر عباس، أبلغ نظيره الإثيوبي سيلشي بيكلي، احتجاج الخرطوم على البيانات الفنية التي زودت بها أديس أبابا بلاده في تموز/ يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.وأخبر الوزير السوداني بيكلي أن تزويد بلاده بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة "يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، حسبما ذكر البيان.كما حث عباس نظيره الإثيوبي على قبول الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف الثلاثة (السودان، إثيوبيا ومصر) في الوصول لاتفاق مرض حول سد النهضة، وفقا لما جاء في البيان.ونوهت الوزارة بأن خطاب عباس الذي بعث صورة منه إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، سر الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء.في الأسبوع الماضي، أعلنت إثيوبيا أنها تنوي توليد الكهرباء من توربينات سد النهضة بحلول العام الإثيوبي الجديد.وقال وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إنه مع تكثيف عملية بناء السد وسط تحديات مختلفة في عملية التفاوض (مع مصر والسودان)، تعمل الدولة الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد (بدأ في 13 سبتمبر/أيلول الجاري).المصدر: سبوتنيك

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