2021/09/14 | 23:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مركز الوان للحوار، حيدر البرزنجي، اليوم الثلاثاء، على ان عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي للخدمة ليس اعلاما انتخابيا، فيما لفت الى ان الحشد مستهدف من الخارج بأدوات داخلية.وقال البرزنجي لبرنامج “حصاد الايام”: “بُذلت جهود جبارة لاعادة المفسوخة عقودهم للخدمة، واعادة المفسوخة عقودهم من السياسيين انجاز كبير، و لا تعتبروا هذا […]

ظهرت المقالة البرزنجي: الحشد الشعبي مستهدف من الخارج بأدوات داخلية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرزنجي: الحشد الشعبي مستهدف من الخارج بأدوات داخلية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرزنجي: الحشد الشعبي مستهدف من الخارج بأدوات داخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).