لاول مرة منذ 18 عاما.. امرأة تصبح عضوا في اتحاد الكرة العراقي

2021/09/14 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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اصبحت رشا طالب، اليوم الاثنين، عضوا في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن " رشا طالب من محافظة ديالى اصبحت عضوا في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم".

وبين أنها "المرة الأولى في تاريخ اتحاد كرة القدم التي تفوز فيها امرأة بعضوية الاتحاد بعد 2003".

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