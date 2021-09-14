مصادر أمنية: أنباء عن قصف أميركي لمواقع ميليشيات قرب الحدود العراقية السورية

2021/09/14 | 23:12 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية، ليل الثلاثاء، عن أنباء عن قصف أميركي لمواقع ميليشيات قرب الحدود العراقية السورية.

وقالت مصادر العربية إن القصف استهدف أحد المقار التابعة للميليشيات المتواجدة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

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وتحدثت مصادر مقربية من الميليشيات الايرانية عن قصف جوي أميريكي بطائرات إف 15.

وأشارت أنباء إلى تدمير اليتين عسكريتين من جراء القصف الجوي.

ونقلت وكالة يونيوز للأخبار الموالية لإيران عن مصادر أن طائرات مسيرة قصفت هدفا في محيط معبر البوكمال جنوب شرق دير الزور.

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