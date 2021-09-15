"غادروا منازلكم خلال 3 أيام".. سكان قندهار يحتجون ضد عمليات طردهم من قبل طالبان

2021/09/14 | 23:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مئات الأشخاص أمام مكتب الحاكم في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، الثلاثاء، ضد ما وصفوه بأوامر طالبان للمواطنين بمغادرة منازلهم.

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