شاهد بالفيديو.. شاهد اللحظات الأولى لاستهداف عجلات الحـ ـشد على الحدود العراقية السورية

2021/09/14 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gGrGeszalhU

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