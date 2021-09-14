2021/09/14 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pC88ZiBHnz4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت القوات الأمنية لد1 عـ ـش في كركوك | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت القوات الأمنية لد1 عـ ـش في كركوك | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).