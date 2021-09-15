المتحدث باسم التحالف الدولي: طائراتنا لم تشن أي غارة على الحدود العراقية السورية

2021/09/15 | 00:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى التحالف الدولي، مساء الثلاثاء، شن طائراته غارات جوية عند المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المتحدث باسم التحالف واين موروتو في تدوينة تابعها "ناس"، (14 أيلول 2021)، جاء فيها "يمكن أن نؤكد أن طائراتنا لم تشن طائرات جوية في البوكمال في 14 سبتمبر 2021).

وكشف مصدر أمني عراقي في قيادة حرس الحدود معلومات أولية بعد سماع دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية.

وأبلغ المصدر مراسل "ناس"، (14 أيلول 2021)، أن "ضربتين جويتين استهدفتا عجلتين للحشد الشعبي في منطقة البو كمال المحاذية للحدود السورية العراقية".

ودوّى انفجار أو أكثر، مساء الثلاثاء، عند الشريط الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا.

وذكرت قناة "الجزيرة" نقلاً عن مصادرها (14 أيلول 2021) أن "طائرات أمريكية قصفت مواقع لقوات متمركزة قرب الحدود العراقية السورية".

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