2021/09/15 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النتيجة العريضة تظهر حظوظ برشلونة في البطولة الأوروبية هذا العام، والتي يسعى لاستعادتها بعد غياب 7 أعوام منذ آخر لقب توج به الفريق الكتالوني عام 2015، لكن المهمة لن تكون سهلة على الأرجح بعد فقدان ميسي.

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