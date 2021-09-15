البايرن يسحق برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال

2021/09/15 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق بايرن ميونخ بطل ألمانيا، انتصارًا ثمينًا بنتيجة (3-0) على برشلونة، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، في معقل البلوجرانا "كامب نو".وسجل الأهداف لبايرن ميونخ توماس مولر في الدقيقة 34، وليفاندوفسكي هدفين في الدقائق 56 و85.وبهذا الانتصار يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بينما يتذيل برشلونة الترتيب بدون نقاط.

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