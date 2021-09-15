التحالف الدولي يعلق بخصوص شن غارات على الحدود العراقية السورية

2021/09/15 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى التحالف الدولي، مساء الثلاثاء، شن طائراته غارات جوية عند المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.وقال المتحدث باسم التحالف واين موروتو في تغريدة له على تويتر، "يمكن أن نؤكد أن طائراتنا لم تشن طائرات جوية في البوكمال في 14 سبتمبر 2021)".

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