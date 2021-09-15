اللحظات الأولى لاستهداف عجلات الحشد على الحدود مع سوريا (فيديو)

2021/09/15 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات على الحدود العراقية - السورية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "معلومات اولية تفيد بان أربع ضربات جوية استهدفت عجلتين للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية".

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