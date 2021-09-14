2021/09/15 | 00:18 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البنتاغون تنفي أي علاقة لها بالقصف على الحدود السورية العراقية

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