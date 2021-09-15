مؤتمر أبل.. إليكم جميع منتجات الشركة الجديدة وأسعارها ومواعيد طرحها

2021/09/15 | 00:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "آبل" في مؤتمرها السنوي (Apple Event)، عن عدد من منتجاتها في حدثها التكنولوجي الأبرز حول العالم.

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