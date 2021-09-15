2021/09/15 | 00:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، شن غارات جوية أميركية عند المنطقة الحدودية الواقعة بين العراق وسوريا.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ونقلت قناة "الجزيرة" خبراً عاجلاً تابعه "ناس" بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء (15 أيلول 2021)، جاء فيه "البنتاغون ينفي شن غارات جوية ضد مواقع عند الحدود العراقية السورية".

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