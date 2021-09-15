في الذكرى السنوية الأولى.. واشنطن تتطلع لتوسعة اتفاقيات إبراهيم

2021/09/15 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن تطلعها إلى توسعة التعاون بين إسرائيل والدول العربية، في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقيات إبراهام.

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