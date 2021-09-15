الحلبوسي يصل الى مصر

2021/09/15 | 00:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى جمهورية مصر العربية.

وذكر بيان عن مكتب رئيس البرلمان ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، برفقة وفد نيابي، وصل إلى عاصمة جمهورية مصر العربيةالقاهرة في زيارة رسمية“.

واوضح ان “الزيارة ستتضمن لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء،بالإضافة إلى فضيلة شيخ الأزهر الشريف ورئيس البرلمان العربي وأمين عام جامعة الدول العربية“.

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