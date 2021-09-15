الحلبوسي يصل الى القاهرة في زيارة رسمية

2021/09/15 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي، وصل إلى عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة في زيارة رسمية".وأضاف، أن "الزيارة ستتضمن لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى فضيلة شيخ الأزهر الشريف ورئيس البرلمان العربي وأمين عام جامعة الدول العربية".

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