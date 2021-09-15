مقتل ضابط رفيع خلال هجوم لـ

2021/09/15 | 01:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آمر الفوج الثالث لواء المشاة الأول قيادة فرقة المشاة الأولى (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدّم رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يارالله، التعازي بوفاة ضابط رفيع متأثرًا بإصابته خلال التصدي لهجوم شنه عناصر ينتمون إلى تنظيم "داعش" في ديالى.

وقال يارالله في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره أعزى نفسي ومنتسبي الجيش العراقي بفقدنا بطل من أبطال قواتنا المسلحة الشهيد البطل المقدم الركن زيد جاسم الشمري، آمر الفوج الثالث لواء المشاة الأولى الفرقة الأولى، والذي وافاه الأجل بعد إصابته نتيجة للهجمات الغادرة لإرهابي داعش حيث تصدى البطل مع رفاقه لفلول هذه الجماعات الإرهابية وقدم روحه فداء في سبيل الوطن".

من جهته، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، "أعزي أخواني ضباط ومنتسبي ‎الجيش العراقي باستشهاد المقدم الركن زيد جاسم الشمري، آمر الفوج الثالث لواء المشاة الأول قيادة فرقة المشاة الأولى، والذي استشهد بعد تصديه ورفاقه للهجمات الغادرة لإرهابيي ‎داعش، وقدم روحه فداءً في سبيل الوطن".

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