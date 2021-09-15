"الغارات المجهولة" بسوريا.. أنباء عن "قتلى وسيارات مدمرة للمليشيات الإيرانية"

2021/09/15 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن هجوم الطائرات المجهولة على الحدود السورية العراقية، أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص بالإضافة إلى تدمير عدة سيارات تابعة للميليشيات الإيرانية في ريف البوكمال.

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