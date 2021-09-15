2021/09/15 | 01:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 4HpJyoUb2ak
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. داعشي يتحدث عن الفكرة المتطرف التي زرعه داعش الارهابي في عقله ويقول ؟؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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