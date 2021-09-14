قصف يوقع قتلى وجرحى في ميليشيات إيرانية على حدود العراق وسوريا

2021/09/15 | 01:15 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء إن طائرات مجهولة استهدفت بوابة عسكرية تتبع مجموعات إيرانية مسلحة في ريف البوكمال على الحدود السورية العراقية.

وفي وقت لاحق، نفى الأميركيون أي علاقة لهم بالقصف على الحدود السورية العراقية.

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وأشار المرصد إلى أن القصف "دمر عدة سيارات تابعة للميليشيات الإيرانية بعد دخولهما من العراق إلى سوريا عبر الممرات غير الشرعية"، وأن أربعة صواريخ أطلقت من الطائرات المسيرة".

وذكر المرصد أن هناك معلومات عن سقوط قتلى وجرحى جراء القصف.

وأشار المرصد إلى دخول "دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمحروقات إلى الأراضي السورية قادمة من العراق"، بواقع نحو 39 صهريجا عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الميليشيات التابعة لإيران في الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي".

ولم ترد أي معلومات عن هوية الطائرات المهاجمة، لكن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الكولونيل وين ماروتو، أن يكون التحالف قد شن أي ضربات جوية في البوكمال الثلاثاء.

من جانبه، ذكر تلفزيون (كردستان 24) أن القصف الجوي مجهول المصدر إلى الآن ووقع قرب بلدة القائم المتاخمة لمنطقة البوكمال على الجانب الآخر من سوريا، وقال إنه استهدف الحشد الشعبي.

في سياق متصل، أفادت قناة السومرية العراقية بأن قصفا حويا استهدفا مركبتين على الحدود العراقية السورية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وذكرت شبكة رووداو الإعلامية الكردية أن مواقع تابعة للحشد الشعبي قرب مدينة القائم الواقعة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا قد تعرضت لقصف جويّ.

وتحدثت مصادر مقربة من الميليشيات الايرانية عن قصف جوي أميركي بطائرات إف 15.

وأفادت وكالة "بغداد اليوم" عن 4 ضربات جوية استهدفت سيارتين للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية.

ونقلت وكالة يونيوز للأخبار الموالية لإيران عن مصادر أن طائرات مسيرة قصفت هدفا في محيط معبر البوكمال جنوب شرق دير الزور.

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