"أكبر انتقال في تاريخنا".. بايدن يستعرض خططه للطاقة النظيفة

2021/09/15 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جولة تَفقد خلالها آثار الحرائق المدمّرة، تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بمكافحة تغير المناخ ودافع عن خطته لتحسين البنية التحتية، مؤكدا أن لدى إدارته الكثير من المشاريع التي تنقذ الأرواح والبيوت والكرة الأرضية.

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