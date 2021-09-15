بغداد وطهران.. تفاهمات أوليِّة لمعالجة ملف المياه

2021/09/15 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

قالت وزارة الموارد المائية إنها توصلت الى تفاهمات أولية خلال الاجتماعات مع الجانب الايراني بشأن ملف المياه، التي جرت مؤخرا خلال زيارة رئيس الوزراء الاخيرة، وافادت بأنها كانت "إيجابية"، وركزت على ثلاثة ملفات رئيسة، هي كري شط العرب والأنهر المشتركة وتقاسم الضرر في فترات شح المياه.وعقد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني على هامش زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الجمهورية الاسلامية، جولة مباحثات مع محمد تقي خامسي مساعد وزير الطاقة والمسؤول عن ملف المياه، بحضور مستشارة وزير الطاقة لشؤون المياه صديقة ترابي.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مدير الهيئة العامة للمساحة علي راضي لـ"الصباح": إن "المباحثات بين وزير الموارد المائية والمعنيين من الجانب الايراني بخصوص ملف المياه خلال زيارة رئيس الوزراء الاخيرة الى ايران، تناولت جوانب عديدة، منها الفنية المتعلقة ببروتوكول المياه بملحق اتفاقية 75 ، فضلا عن مناقشة تقاسم الضرر في فترات شح المياه".



واضاف ان "الجانبين تباحثا ايضا في جوانب كري شط العرب، والعمل على تنظيم اجتماعات مستمرة بين اللجان الفنية وتبادل الزيارات بين البلدين، او عقدها عن طريق شبكات الانترنت، بهدف الوصول الى تفاهمات بشأن نقاط حيوية ومهمة ومعالجة جميع الاشكالات".



ووصف راضي المباحثات بين الجانبين بـ"الايجابية" باعتبارها اول لقاء، وهذه طبيعة العمل التفاوضي بقضية المياه، فهي تحتاج الى الاساس والتوافق لتحقيق نتائج مبشرة وجيدة.

وبين أن "جميع التفاصيل المشار اليها ما زالت النقاشات فيها مبكرة، ومن السابق لأوانه تحديد نتائجها، لانها تعتمد على ما يتم التوصل اليه من مخرجات اللجان الفنية التي ستعقد اجتماعاتها لاحقا".

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