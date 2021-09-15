رويترز: واشنطن قد تضع شرطا أمام مساعدات عسكرية لمصر

2021/09/15 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثا، أن الإدارة الأميركية ستوفر الـ130 مليون دولار التي علقتها من المساعدات العسكرية لمصر، إذا أحرزت القاهرة تقدما في ملف حقوق الإنسان.

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