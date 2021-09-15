هولندا.. إلغاء قيد التباعد الاجتماعي اعتبارا من 25 أيلول

2021/09/15 | 02:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه عن رفع بعض الإجراءات المفروضة في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، بما فيها قواعد التباعد الاجتماعي.وقال روتيه خلال مؤتمر صحفي، إن قاعدة الالتزام بمسافة الـ1.5 متر بين الأشخاص في الأماكن العامة سيتم إلغاؤها اعتبارا من 25 ايلول الجاري، ولكن سيكون من الضروري تقديم شهادة التطعيم أو التعافي من فيروس كورونا أو اختبار سلبي، لزيارة المطاعم والمسارح ودور السينما والمقاهي والحانات.وسيتم أيضا تخفيف الإجراءات الخاصة بالفعاليات الحاشدة مثل المهرجانات ومباريات كرة القدم، حيث سيسمح بإجراء الفعاليات داخل المباني بنسبة 75% من طاقتها، واستخدام الملاعب الرياضية بقدرتها الاستيعابية الكاملة، فيما لا يزال ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة إلزاميا.وأشار روتيه إلى أن سلطات البلاد لا تستطيع بعد الحديث عن العودة إلى الحياة الطبيعية، إذ لا تزال حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مستمرة، ويتم نقل المصابين إلى المستشفيات.المصدر: RT

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