أول تصريح لعدنان درجال عقب الفوز.. ورسالة من يونس محمود

2021/09/15 | 03:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تعهد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ببدء مرحلة جديدة للارتقاء بواقع الكرة العراقية، فيما دعا النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود مساعدته لخدمة الرياضة العراقية.

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وقال درجال في تصريح، إنّ "الاتحاد العراقي سيسير على الخطة المستقبلية للدوري العراقي التي تم البدء بها من قبل الهيئة التطبيعية"، مشيرًا إلى أنّ "عمل الهيئة خلال العام الماضي كان ممتازًا".

وأضاف درجال، "سنسعى لتحويل الدوري إلى المحترفين، وستكون هناك مؤسسة أو رابطة خاصة بالدوري"، مؤكدًا أنّ "العملية الانتخابية لم يشوبها أي خطأ".

وبيّن درجال، أنّ خطته لإدارة الاتحاد تشمل السنوات الأربع القادمة".

من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس الاتحاد، نجم المنتخب الوطني السابق، يونس محمود إنّ "رئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال شرح المنهاج في مؤتمره قبل يوم الانتخابات، وسيتم تطبيقه بالتعاون مع المكتب التنفيذي".

وأضاف محمود في تصريح، "نقول مبروك للفائزين بالانتخابات والذين حصلوا على ثقة الهيئة العامة"، داعيًا إلى "العمل يدًا وحدة وفريقًا واحدًا لخدمة الرياضة العراقية".

وأشعل ترشح درجال وفوزه أزمة جديدة في إطار التنافس على إدارة اتحاد الكرة الذي أدير من قبل هيئة مؤقتة "التطبيعية" على مدار أشهر بعد تسوية للأزمة السابقة، بناء على رأي قانوني يمنع جمع وظيفة أخرى مع المنصب الوزاري.

وتوعد المرشح الخاسر في انتخابات اتحاد الكرة شرار حيدر، الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر، بالطعن في فوز عدنان درجال لدى القضاء العراق ومحكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب جمع الأخير منصبين له وهما وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة العراقي.

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