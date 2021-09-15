المبعوث الأميركي الخاص لليمن في جولة جديدة

2021/09/15 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جولة جديدة يقوم بها المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، من أجل دفع جهود السلام وتوفير الإغاثة للشعب اليمني، يزور فيها السعودية وعمان.

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