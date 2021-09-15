ماذا كان نموذج اشتراكية البلشفية؟ - آسو كمال

2021/09/15 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آسو_كمال الفصل العاشر- كتاب الشيوعية الجديدةاختلفت البلشفية عن المنشفيين والديمقراطيين الاشتراكيين، سواء فيما يتعلق بقضية الحرب العالمية الأولى أو مسألة تولي السلطة في روسيا.



ولكن ما هو نوع الاشتراكية التي كان النموذج السياسي والاقتصادي للبلشفية؟ لا يبدو أن هذا السؤال يقارن بالفرق بين البلشفية في المنشفية الديمقراطية الاشتراكية، بل في خطوات الدولة السوفيتية ونتائجها.



لذلك، للتعرف على الاشتراكية البلشف ......





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