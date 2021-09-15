2021/09/15 | 04:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجلس توصيات حول 3 مصاف نفطية

الترا عراق - فريق التحرير

أصدر المجلس الوزاري للطاقة، قرارات جديدة بشأن قطاعي النفط والكهرباء في العراق.

وقرر المجلس، وفق بيان حكومي، 14 أيلول/سبتمبر، "اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل شركة مصافي الجنوب بتطوير مصفاة الشعيبة في محافظة البصرة".

كما وجه، الجهات المعنية في وزارة النفط بـ "العمل على اعتماد الآليات والخطوات المناسبة، وبما يؤدي إلى تنفيذ خطط التسريع بتنفيذ وإكمال متطلبات إنجاز مصفاة كربلاء النفطي بطاقة تكريرية (140 ألف برميل) باليوم".

وأقرّ المجلس، التوصية بدراسة الخطوات النهائية لتطوير وتوسيع مصفاة الديوانية، وقرر المجلس تمديد العمل بصلاحيات فك الاختناقات في منظومات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية.

اقرأ/ي أيضًا:

العراق ينتج نفطًا أقل من المتاح له بـ3%..



ربع مليار دولار شهريًا دون استثمار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الطاقة يصدر قرارات جديدة بشأن قطاعي النفط والكهرباء) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الطاقة يصدر قرارات جديدة بشأن قطاعي النفط والكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).