قوات موالية لحفتر تشنّ عملية عسكرية ضدّ مسلّحين تشاديين

2021/09/15 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة تلفزيونية تابعة للمشير خليفة حفتر، الثلاثاء، أنّ قوات مسلّحة موالية للرجل القوي في شرق ليبيا شنّت في أقصى جنوب البلاد عملية عسكرية ضدّ جماعة تشادية مسلّحة معارضة للنظام في نجامينا.

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