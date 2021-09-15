تقرير: اختفاء قادة طالبان يغذي شائعات بوجود خلافات داخلية

2021/09/15 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اختفاء قادة حركة طالبان عن الأنظار، خلال الفترة الماضية، شائعات حول مصير القادة الذين تقلد بعضهم مناصب وزارية ومع ذلك لا يعرف الكثير عن أوضاعهم الحالية

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