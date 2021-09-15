2021/09/15 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بإشراف الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/شرطة بغداد، أمس الثلاثاء، القبض على قاتل بحوزته بنادق كلاشنكوف ومخازن عتاد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن «مفارز مركز شرطة شيخ سعد التـــــابع الى قيادة شرطة بغداد تمكن من القبض على متهم مطلوب وفق احكــام المـــــادة ٤٠٦ قتـــل عمــد».

واضافت، انه «تم مداهمة مكان تواجده بعد ان وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني لالقاء القبض على المتهم كونه اقدم على قتل حدث حيث تم اثناء هذه العملية القاء القبض على المتهم وبحوزته بنـــــادق كلاشنكوف عدد ٢ بالاضافة الى ٩ مخازن عتاد مع ٢٤٠ اطـــــلاقة عتاد حيث تم اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانـــــونية اللازمة بحقه وفق القانون».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بإشراف الفريق عماد محمد محمود .. وكالة الشرطة تلقي القبض على «قاتل» بحوزته «كلاشنكوف» ومخازن عتاد) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بإشراف الفريق عماد محمد محمود .. وكالة الشرطة تلقي القبض على «قاتل» بحوزته «كلاشنكوف» ومخازن عتاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).