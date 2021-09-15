«كورونا» يضرب الكرملين: بوتن في «العزل الذاتي»

2021/09/15 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وسائل إعلام روسية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتن سيطبق نظام العزل الذاتي بعد إصابة مقربين منه بفيروس كورونا.

وأوضح الكرملين أن بوتن لن يتوجه هذا الأسبوع للمشاركة بمؤتمر أمني في طاجيكستان ولكنه سيشارك عبر تقنية الفيديو.

وفي مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون قال بوتن إنه بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساطه، سيخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة، ولن يشارك حضوريا في قمة إقليمية تنعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع في دوشانبي، وفق الكرملين.

وفي وقت سابق، استقبل بوتن في الكرملين بالعاصمة موسكو الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة غير معلنة.

وأشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع إلى أن القوات الأجنبية، التي يجري نشرها في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة، تشكل عائقا أمام توحيد البلاد.

وذكرت الرئاسة السورية أن القمة التي جمعت بوتن والأسد جرى خلالها التباحث في ملفات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، والإجراءات المتخذة لتوسيعه وتطويره تحقيقاً للمصالح المشتركة.

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