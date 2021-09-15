المعونة العسكرية لمصر.. متحدثة تؤكد للحرة

2021/09/15 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة، الثلاثاء، أن الوزير، أنتوني بلينكن، قرر توفير 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2020 لمصر لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار، مشيرة إلى أن "الوزارة ستمضي قدما في استخدام 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار للمشتريات إذا اتخذت مصر إجراءات محددة تتعلق بحقوق الإنسان".

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