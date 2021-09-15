باريس سان جيرمان يتمسك بمبابي.. ويرفض

2021/09/15 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو أراوجو، عن أسفه للطريقة التي قام بها نادي ريال مدريد الإسباني بالتفاوض مع نجمه الفرنسي كيليان مبابي

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