كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين من الساحل الشرقي

2021/09/15 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخين بالستيين من الساحل الشرقي، وذلك بعد يومين من إجراء تجارب صاروخية مماثلة.

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