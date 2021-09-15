2021/09/15 | 08:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اتخذ المخرج المصري طارق العريان خطوة مفاجئة بعد علمه بزواج طليقته أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن.وأقدم المخرج المصري على إلغاء متابعته لأم ابنيه عقب انتشار خبر زواجها من فائق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رد فعل مفاجئ من طليق أصالة نصري بعد زواجها المركز الخبري الوطني.

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