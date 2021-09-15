السعودية تؤكد التزامها بتحقيق إصلاحات

2021/09/15 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله ‏المعلمي، التزام حكومة بلاده بتحقيق إصلاحات "بعيدة المدى" تتعلق بتعزيز تمكين للمرأة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.‏

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