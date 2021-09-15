2021/09/15 | 08:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة العراقية بغداد، دعم الجامعة لدور العراق النشط في محيطه العربي والإقليمي.والتقى أبو الغيط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجامعة العربية تؤكد استعداداها لتقديم الدعم “الممكن” لإنجاح الانتخابات العراقية المركز الخبري الوطني.

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