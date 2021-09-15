عشرون عاما على 11 سبتمبر - الرابطة الأممية للعمال

2021/09/15 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الرابطة_الأممية_للعمال يصادف هذا الأسبوع الذكرى العشرين للهجوم على البرجين التوأمين في مدينة نيويورك.



سنلقي نظرة على هذا الحدث ومعناه، ثم سنقوم بتحليل علاقته بالوضع الراهن في أفغانستان.



السكرتاريا الأممية للرابطة الأممية للعمال_ الأممية الرابعة في ذلك اليوم، تم توجيه أربع طائرات تجارية مختطفة مليئة بالركاب إلى أهداف تضمنت البرجين التوأمين الشهيرين لمجمع مركز التجارة العالمي، والبنتاغو ......





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