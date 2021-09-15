2021/09/15 | 08:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد القضية المعروفة إعلاميا باسم "السجود للكلب"، أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين موقوفين، طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بـ"التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه".

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