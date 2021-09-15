مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تعتبر التهديد الإرهابي من 4 دول عربية

2021/09/15 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت مديرة وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز بأن أفغانستان لم تعد على قمة اهتمامات الولايات المتحدة بالنسبة التهديدات الإرهابية الدولية لأمريكا

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