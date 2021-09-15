2021/09/15 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس في كولورادو، إن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة هذا العام، ستتجاوز رقما قياسيا يقدر بـ 100 مليار دولار.وأضاف بايدن، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تقدر خسائرها بسبب الكوارث الطبيعية بـ100 مليار دولار المركز الخبري الوطني.

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