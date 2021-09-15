2021/09/15 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أسفرت المباريات الافتتاحية للجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد (2021-2022) عن نتائج مثيرة، أبرزها هزيمة مانشستر يونايتد وبرشلونة.وبدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي مشواره في الموسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج مثيرة للمباريات الافتتاحية لدوري الأبطال المركز الخبري الوطني.

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